До Львова повернулися миротворці з Конго

Як повідомили УНІАН в Управлінні преси та інформації Міністерства оборони, 11 серпня до міжнародного аеропорту “Львів” імені Данила Галицького прибули 135 українських миротворців другої ротації 18-го окремого вертолітного загону Місії ООН у Демократичній Республіці Конго на чолі із старшим рейсу, заступником командира загону підполковником Володимиром Партикою.

Військовослужбовців зустріли командир 13-го армійського корпусу Сухопутних військ ЗСУ генерал-лейтенант Ігор Колесник та начальник армійської авіації Сухопутних військ ЗСУ генерал-майор Володимир Пістрюга, а також рідні та близькі миротворців.

Колесник подякував миротворцям за службу та висловив переконання в тому, що отриманий досвід знадобиться їм у подальшій військовій службі.

«За останні вісім місяців ви внесли чималий вклад не лише у підняття іміджу Збройних сил України, нашої держави, а й авторитету Місії ООН загалом. Не дарма командири іноземних контингентів у ДР Конго та керівництво і персонал Місії ООН високо цінують ваш високий професіоналізм та відповідальність за виконання доручених завдань. З вашим успішним поверненням на Батьківщину ми сьогодні розпочинаємо чергову, третю ротацію 18-го окремого вертолітного загону Збройних сил України, який виконує завдання у Місії ООН у ДР Конго», - сказав він.

Далі миротворці вирушили до однієї з військових частин 13-го армійського корпусу в Самборі Львівської області, на базі якої вони впродовж визначеного терміну пройдуть медичний огляд та комплексне медичне обстеження, після чого роз’їдуться по своїх військових частинах, а згодом – у відпустки до родин.

Загалом за час ротації українськими миротворцями було виконано 422 польоти, а загальний наліт склав майже 700 годин.

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Цього ж дня на базі 7-го полку армійської авіації у Новому Калинові Львівської області відбулися урочисті проводи миротворців 3-ї ротації у Конго.

За словами Колесника, підготовка особового складу пройшла на високому рівні, загін до виконання завдань готовий.

«Цей контингент виконуватиме такі ж самі завдання, як і попередня ротація, однак роботи в них побільшає, бо до складу авіатехніки включено ще два транспортно-бойові вертольоти Мі-8, що відповідно, дозволить збільшити внесок українців у справу захисту миру у цій країні», - сказав він.

Сьогодні о 6.00 більше 230 миротворців нової ротації з міжнародного аеропорту “Львів” відлетіли до міжнародного аеропорту Кігалі (Республіка Руанда_, потім автомобільним транспортом їх буде доставлено до Демократичної Республіки Конго.

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