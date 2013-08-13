Держстат вперше оприлюднив статистику фермерських господарств

Згідно з повідомленням, на вказану дату у користуванні фермер мали 4,4 млн га землі, зокрема 4,3 млн га ріллі. В середньому на одне фермерське господарство до 1 липня припадало 109 га сільгоспугідь.

Найбільша кількість ферм, за інформацією Держстату, розташовані в Одеській області – 5,3 тис. господарств. За нею йдуть Миколаївська (3,9 тис. господарств) і Дніпропетровська (3,3 тис. господарств) області.

Держстат не надає порівняльних даних, оскільки звіт про кількість фермерських господарств в Україні служба публікує вперше. Проте Держстат повідомив, що до 1 листопада 2012 року в країні налічувалося 40,7 тис. фермерських господарств, які обробляли майже 4,4 млн га сільськогосподарських земель.

Як повідомляв УНІАН, у березні 2013 року Президент України Віктор Янукович доручив уряду в межах діючих бюджетних програм забезпечити повноцінне фінансування заходів, направлених на підтримку фермерів-початківців, сприяти створенню і розвитку сімейних ферм на селі.