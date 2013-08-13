Київ приєднався до проекту «вуличне піаніно»

Як повідомили УНІАН у Департаменті містобудування та архітектури КМДА, 11 серпня о 19.00 відбувся перший джазовий концерт на Хрещатику (поблизу Департаменту містобудування та архітектури) з використанням нещодавно встановленого вуличного піаніно.

За ініціативи та підтримки Департаменту містобудування та архітектури, громадської організації «Київ. Стратегія 2025», клубу «Купідон» та фестивалю «Джаз Коктебель» у центрі міста розпочався проект «Київ-Коктебель Джем-Сейшн».

Відкрив проект виступ квартету Наталії Лебедєвої, що протягом двох годин дарував джазову насолоду перехожим.

«Київ приєднався до міст, що підтримують проект «piano in the city». І мені приємно, що у такий спосіб ми об’єднуємо людей. Адже вуличне піаніно – це не тільки чудова можливість проявити свій талант, зіграти для публіки – це спосіб вдихнути життя у столицю. Щасливі, усміхнені кияни та гості міста зупиняються, щоб послухати музику, потанцювати, і місто оживає. Усіх присутніх тут поєднала не тільки любов до музики, нас об’єднала любов до міста», - зазначає заступник директора Департаменту містобудування та архітектури Андрій Вавриш.

Ідея вуличних концертів не нова у світовій практиці. Подібні проекти існують у містах Європи, Америки, Росії, Австралії. Є вуличний інструмент і у Львові.

У подальшому планується регулярно проводити подібні заходи щовихідних.