Рибалці Федоровичу потрібне медобстеження - генконсул

Пан Москаленко також підтвердив ВВС Україна, що справу рибалки, чий баркас зіткнувся з катером російських прикордонників, передали прокуратурі.

Внаслідок аварії загинули четверо українців, що були в човні. Врятуватися вдалося лише панові Федоровичу.

"Хоча стан здоров'я його біль-менш нормальний, але він потребує додаткового медичного обстеження. Ми будемо чинити відповідні дії, аби його прямо в Єйську поклали на дообстеження, оскільки в нього виникають деякі проблеми, зокрема із зором", - сказав генконсул.

З українського боку за ходом справи спостерігатиме консул Василь Сердега.

Раніше адвокат українця Вікторія Просвіріна повідомила ВВС Україна, що йому відмовили в клопотанні про надання права повернутися до України.

Тепер, за словами пані Просвіріної, прокуратура має вирішити, чи передавати справу до суду, чи повернути на дорозслідування.

На запитання, чи подаватиме адвокат нові клопотання про повернення свого клієнта в Україну, пані Просвіріна сказала, що "обов'язково будемо подавати".

"Можемо на етапі розслідування подавати ще раз в порядку оскарження цієї відмови, і можемо також звертатися під час надходження (справи - Ред.) до суду", - сказала адвокат.

Олександра Федоровича звинувачують за ч.3 ст. 256 КК Росії - незаконний вилов водних природних ресурсів групою осіб за попередньою змовою.

17 липня в Азовському морі катер російської прикордонної служби зіштовхнувся із українським риболовецьким баркасом. Чотири із п'яти рибалок, які були на борту баркаса, загинули.

Після зіткнення Олександр Федорович потрапив до лікарні в Єйську (Краснодарський край, Росія), звідки його згодом виписали. Зараз пан Федорович перебуває в Росії на підписці про невиїзд.

У консульстві України ще раніше заявили, що Олександр Федорович не вчинив ніякого злочину на території Російської Федерації і запевнили, що дипломати роблять усе можливе, аби повернути його до України.

У п'ятницю, 9 серпня, міністр юстиції України Олена Лукаш заявила, що інцидент між українськими рибалками та російськими прикордонниками виник не в територіальних водах Росії і тому немає підстав для кримінального переслідування рибалки Олександра Федоровича.

ВВС Україна