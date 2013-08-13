Суд Києва підтвердив законність екстрадиції російського націоналіста Волкова

Як передає кореспондент УНІАН, відповідне рішення оголосила суддя Світлана Коваль на засіданні суду.

"Рішення Шевченківського суду (про законність екстрадиції Волкова - УНІАН) залишити без змін", - повідомила Коваль.

За словами головуючої судді, рішення оскарженню не підлягає.

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Засідання Апеляційного суду Києва тривало трохи більше години. На ньому були присутні всі учасники процесу, зокрема сам Волков.

Під час розгляду апеляції він просив суд не повертати його до Росії, де, за його словами, під час розгляду попередньої кримінальної справи стосовно нього піддавався тортурам. Волков припускає, що ця ситуація може повторитися, якщо він повернеться до РФ.

Він також повідомив про намір просити статус біженця в Україні, проте зазначив, що поки що відповідну заяву до міграційних органів України не подавав.

У свою чергу, сторона звинувачення вказала на той факт, що в даний час відсутні обставини, які б перешкоджали видачі Волкова російській стороні.

Як повідомляв УНІАН, 13 червня Шевченківський райсуд столиці задовольнив клопотання прокуратури Києва про застосування до Волкова екстрадиційного арешту. 20 червня Апеляційний суд Києва залишив апеляцію Волкова без задоволення.

18 липня Генеральна прокуратура України вирішила видати Волкова Росії.

У РФ його підозрюють в участі в екстремістському співтоваристві, а також у вбивстві та незаконному обороті зброї. Крім того, Волкова звинувачують у співучасті у вбивствах російського антифашиста Федора Філатова і студента Расула Халілова, який проходив у справі "Чорних яструбів" - етнічного злочинного угруповання, члени якого обвинувачувалися в нападах на осіб слов'янської зовнішності.

У квітні цього року Росія оголосила його в міжнародний розшук, а 10 травня його було затримано в Києві співробітниками СБУ.