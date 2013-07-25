Україна готова віддати Росії екстреміста з націоналістичної організації

Генеральна прокуратура України готова видати Росії Михайла Волкова, підозрюваного в участі в екстремістській організації "Бойова організація російських націоналістів".

Як повідомляє газета "КоммерсантЪ-Україна", рішення було ухвалене ще 18 липня, а 19 липня його вручили Волкову, який утримується у Лук’янівському СІЗО.

У Росії його підозрюють в участі в екстремістському співтоваристві, а також у вбивстві і незаконному обороті зброї. Крім того, Волкова звинувачують у співучасті у вбивствах російського антифашиста Федора Філатова і студента Расула Халілова, який проходив у справі "Чорних яструбів" - етнічного злочинного угруповання, члени якого звинувачувалися у нападах на осіб слов'янської зовнішності.

Наголошується, що у квітні цього року Росія оголосила Волкова у міжнародний розшук, а 10 травня його було затримано у Києві співробітниками СБУ.

13 червня Шевченківський райсуд столиці задовольнив клопотання прокуратури Києва про застосування до Волкова екстрадиційного арешту. 20 червня Апеляційний суд Києва залишив апеляцію пана Волкова без задоволення.

Втім, затриманий ще може оскаржити рішення Генпрокуратури. "Його можна оскаржити протягом десяти днів. Але поки, за нашими даними, він цим правом не скористався", - відзначили в ГПУ.

Так, якщо Волков оскаржить рішення, процес його екстрадиції може затягнутися, оскільки навіть у разі відмови суду він ще зможе звернутися до суду вищої інстанції.

Крім того, відзначає видання, напередодні Вищий суд Сербії скасував рішення про екстрадицію до РФ ще одного фігуранта справи "Бойової організації руських націоналістів" Іллі Горячева. Раніше він проходив свідком у справі про вбивства в Москві адвоката Станіслава Маркелова і журналістки Анастасії Бабурової. Адвокатам Горячева вдалося довести, що рішення про його видачу порушує норми Європейської конвенції про екстрадицію, зокрема заборону видавати людину, якщо інкриміноване їй діяння "розглядається запрошуваною стороною як політичний злочин".