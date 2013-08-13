Підприємці Калинівського ринку зірвали засідання виконкому

Як передає кореспондент УНІАН, за кілька хвилин до зриву роботи засідання виконком Чернівецької міськради ухвалив рішення щодо реорганізації ринку.

Причиною акції протесту стали непрозорі, на думку підприємців, дії міської ради та адміністрації ринку щодо реорганізації 5-го сектору підприємства: реорганізація передбачає демонтаж старих торгових павільйонів та зведення нових. Натомість люди бояться, що їх позбавлять робочих місць, а нові павільйони вже продали наближеним до влади міста підприємцям.

Підприємці також заявили про байдужість керівництва міста до їх проблем, оскільки протягом півторагодинного пікетування до них ніхто не вийшов. Після того, як підприємці об 11.20 увірвалися до зали засідань виконкому, з ними також ніхто не зустрівся – члени виконкому одразу розійшлися.

Близько 12.00 підприємці увірвалися до кабінету в.о. голови Чернівецької міської ради Віталія Михайлішина, однак той заявив, що не буде спілкуватися в «ультимативному режимі».

Підприємці вимагають скасувати рішення виконкому щодо реорганізації ринку та хочуть підписати договори з адміністрацією ринку, які б гарантували збереження робочих місць. Якщо ж вимоги підприємців не будуть виконані, ті вимагатимуть дострокових виборів міської ради та міського голови. Задля цього люди заявили про готовність перекрити міжнародні траси в Чернівецькій області.

Зазначимо, що 5 серпня у 5-му секторі Калинівського ринку адміністрація демонтувала та вивезла за межі підприємства 9 контейнерів та усі торгові прилавки. Підприємці кажуть, що без їх відома. 12 серпня підприємці не дозволили вивезти іншу частину торгових контейнерів із ринку.

Довідка УНІАН. Комунальне підприємство “Міський торговельний комплекс «Калинівський ринок» - найбільше бюджетоутворююче комунальне підприємство Чернівців. На сьогодні в семи торгових секторах ринку облаштовано майже 10 тисяч торговельних об’єктів в яких працює близько 20 тисяч підприємців. На 5-му секторі ринку працюють близько 150 підприємців.