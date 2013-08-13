Митрополит Володимир благословив молебні до навчального року
23:19, 13 серпня 2013Суспільство
481 0
Блаженніший Митрополит Київський і всієї України Володимир благословив звершити молебні перед початком нового навчального року.
Про це повідомляє офіційний сайт Української православної церкви Московського патріархату.
Згідно з повідомленням, молебні буде відслужено 1 вересня в усіх храмах УПЦ.
Як повідомляв УНІАН, Міністерство освіти і науки України рекомендувало у неділю, 1 вересня, провести у навчальних закладах святкові заходи з нагоди Дня знань, а вже з нового робочого тижня, 2 вересня, розпочати навчальні заняття.
Як відомо, Предстоятеля УПЦ МП Блаженнішого митрополита Володимира 7 серпня було планово прооперовано.
Якщо ви знайшли помилку, видiлiть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter