У Полтаві судитимуть секс-вербувальників

Як повідомили УНІАН у відділі зі зв'язків із громадськістю облуправління міліції, до Київського райвідділу міліції Полтави надійшли заяви від трьох молодих дівчат, місцевих жительок, які повідомили, що навесні 2012 двоє чоловіків, шляхом домовленостей і обіцянок матеріальної винагороди, втягнули їх в заняття проституцією в місті Москва Російської Федерації. У жінок відібрали документи і грошей не платили. Коли дівчатам вдалося втекти з орендованої квартири в Москві на батьківщину, вони відразу ж звернулися до міліції.

Працівниками відділу з боротьбі із торгівлею людьми і злочинами проти моральності Управління кримінального розшуку УМВД України в Полтавській області були встановлені особи причетних до скоєного. Ними виявилися жителі міста Полтава. Один із них вербував жінок, інший - зустрічав дівчат у Москві та відвозив на квартиру. Там вони повинні були надавати інтимні послуги клієнтам за грошову винагороду. Підозрювані були затримані полтавськими міліціонерами на території іншої області, оскільки чоловіки переховувалися.

Почато кримінальне провадження за частиною 1 статті 303 Кримінального кодексу України (сутенерство або залучення особи до занять проституцією), яка передбачає покарання у вигляді позбавлення волі на строк від трьох до п'яти років.

Досудове розслідування завершено, наприкінці минулого тижня матеріали передано для розгляду до суду.