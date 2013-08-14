Справа про акушерську помилку за три роки дійшла до суду

Як повідомили УНІАН у прес-службі прокуратури, трагічний випадок стався у жовтні 2010 року в одній зі столичних лікарень.

Досудовим слідством було встановлено, що під час проведення загального огляду 27-річної породіллі акушер-гінеколог не врахувала рідкісну фізіологічну особливість пацієнтки та замість призначення операції з кесаревого розтину прийняла рішення про проведення пологів природнім шляхом. Внаслідок цього немовля отримало пологову черепно-мозкову травму, від якої померло через 14 днів.

За вказаним фактом було розпочато кримінальне провадження і призначено комплексну судово-медичну експертизу, яка підтвердила причинно-наслідковий зв'язок між діями медика та смертю немовляти.

У подальшому лікарю було повідомлено про підозру у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 140 Кримінального кодексу України (неналежне виконання своїх професійних обов’язків медичним працівником, що спричинило тяжкі наслідки).

У рамках кримінального провадження заявлено цивільний позов на загальну суму понад 200 тис. грн.