На акції «Донбасенерго» претендують дві компанії

Про це УНІАН повідомила прес-секретар Фонду державного майна України Ніна Яворська.

Як раніше повідомляв УНІАН, 11 липня уряд затвердив стартову ціну продажу 60,773% акцій енергогенеруючої компанії "Донбасенерго" на відкритому конкурсі за принципом аукціону в 641 млн грн.

За розпорядженням Кабінету міністрів, потенційні покупці для участі в конкурсі повинні упродовж останніх трьох років поставляти на оптовий енергоринок України, щонайменше, 15% від обсягів виробництва "Донбасенерго" або видобувати на території країни не менш як 15% від споживаного підприємством вугілля, маючи його балансові запаси у розмірі п'ятирічного обсягу споживання енергокомпанії.

Постановою передбачено, що покупцями також можуть бути компанії, чиї дочірні або материнські структури відповідають умовам придбання.

Довідка УНІАН. «Донбасенерго» експлуатує дві теплові електростанції – Старобешевську і Слов'янську, сумарна потужність яких становить 2550 МВт.

У 2012 році «Донбасенерго», за попередніми даними, одержала за міжнародними стандартами фінансової звітності (МФСЗ) чистий прибуток у розмірі 30,975 млн. грн проти 27,53 млн. грн чистого збитку роком раніше.