Shell включила «Інтерпайп» до свого списку

Про це повідомили УНІАН у прес-службі «Інтерпайп».

Раніше компанія Shell не розглядала можливість використання труб українського виробництва для реалізації проектів в Україні через їх невідповідну якість, і мала намір імпортувати труби, зокрема, з Японії.

Кваліфікація виробництва «Інтерпайп», як повідомляється, пройшла у рамках укладеного в 2012 році меморандуму про взаєморозуміння між Shell і "Інтерпайп", який визначає основні напрямки співпраці двох компаній, з метою можливого використання труб виробництва «Інтерпайп», як в реалізації проектів в Україні, так і за її межами. Зокрема, Shell перекваліфіковувала завод «Інтерпайп Сталь» як постачальника сталевих заготовок для виробництва обсадних і насосно-компресорних труб і «Інтерпайп НМТЗ» - як виробника труб для транспортування нафти і газу певного сортаменту.

«У рамках виконання умов меморандуму Shell провела кваліфікацію виробництва Інтерпайп і включила заводи компанії до списку схвалених постачальників «Шелл» за певними видами продукції», - зазначається у повідомленні «Інтерпайп».

Компанія також наводить думку провідного інженера з буріння Shell в Україні Робіна Нойтона. Коментуючи результати кваліфікації, він, зокрема, відзначив: «Ми продовжуємо працювати з «Інтерпайп» і за іншими напрямками, щоб кваліфікувати ширший спектр трубної продукції для використання Shell як в Україні, так і в усьому світу», - цитує Нойтона прес-служба «Інтерпайп».

У свою чергу, директор зі стратегії і розвитку компанії «Інтерпайп» Денис Морозов підкреслив, що зараз ведеться робота зі створення нового типу трубної продукції.

«На сьогодні ми перекваліфікували певні продуктові лінійки і працюємо над створенням нового типу труб з преміальними з'єднаннями, щоб відповідати вимогам Shell до роботи в складних геологічних умовах», - цитує прес-служба Морозова.