Крим прийняв 4 мільйони туристів

Як повідомляє Урядовий портал з посиланням на Раду міністрів АР Крим, про це заявив міністр курортів і туризму АРК Олександр Лієв.

За словами глави курортного відомства, міністерство не ставить своєю метою збільшення турпотоку у високий сезон. «Майже всі пляжі Криму рукотворні. За часів Радянського Союзу на півострові було насипано близько 550 пляжів. Зараз їх - 573. Проте площа пляжів трохи скоротилася за рахунок того, що частина з них не підсипається орендарями, хоча вони зобов’язані це робити, - сказав Лієв. - У ті часи за липень і серпень у нас відпочивали 1,8-2 мільйони туристів».

В даний час за аналогічний період Крим приймає 3,2 млн туристів. При цьому кількість койко-місць збільшилася майже до 700 тис.

За даними міністра, в основному збільшення відбулося за рахунок так званих міні-готелів (приватного домоволодіння).

Міністр курортів і туризму рекомендує туристам обирати Крим, в першу чергу, як оздоровчий курорт: «Кращий час для оздоровлення на півострові — це квітень, травень, червень, а також вересень, жовтень, листопад. До того ж навесні та восени клімат в Криму м’якший, а ціни на проживання та харчування значно нижчі, ніж у високий сезон».

У Міністерстві курортів і туризму нагадали, що цього року зростання туристичного потоку до Криму відзначалося саме взимку і навесні.