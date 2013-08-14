Держвиконавець за великий хабар обіцяв не квапитися

Про це повідомили УНІАН у прес-службі прокуратури Київської області, яка здійснює процесуальне керівництво у кримінальному провадженні щодо державного виконавця Києво-Святошинського районного управління юстиції за фактом одержання неправомірної вигоди.

За 15 тисяч доларів США службовець обіцяв затягнути початок виконання судового рішення, зокрема, накладення арешту на будинок та земельну ділянку громадянина, який програв цивільний судовий позов банку. Банк позивався до громадянина, оскільки той мав значну заборгованість за кредитними зобов’язаннями. За час, який державний виконавець не розпочинатиме виконавче провадження, громадянин планував переоформити своє майно на іншу особу, врятувавши таким чином свою власність від подальшої можливої конфіскації.

Слідством встановлено, що державний виконавець, використовуючи своє службове становище, діючи з корисливих мотивів, з метою незаконного особистого збагачення вимагав та отримав вказану суму коштів.

Відомості про подію внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 368 Кримінального кодексу України (одержання службовою особою неправомірної вигоди, яка займає відповідальне становище).

Триває досудове розслідування.

За скоєне чоловіку загрожує позбавлення волі на строк від 5 до 10 років з позбавленням права обіймати певні посади чи займатись певною діяльністю на строк до 3 років та з конфіскацією майна.