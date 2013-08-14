“Лемтранс” виграв торги на перевезення вантажів для ДТЕК

Про це повідомляється у "Віснику державних закупівель" (№63 від 12 серпня 2013 року).

Згідно з повідомленням, договір між підприємствами підписано 1 серпня, термін постачання - до червня 2016 року.

Довідка УНІАН. «Лемтранс» – найбільша в Україні приватна транспортний-експедиторська компанія, що надає повний комплекс послуг з перевезення вантажів залізничним транспортом. «Лемтранс» експлуатує понад12 тис. одиниць рухомого складу.

У 2011 році «Лемтранс» перевіз понад 40 млн тонн вантажів.

У жовтні 2012 року Група СКМ, що належить українському бізнесмену Рінату Ахметову, збільшила свою частку в статутному капіталі «Лемтрансу» до 100%, завдяки чому «Лемтранс» стабільно забезпечуватиме групу СКМ як найбільшого вантажовідправника рухомим складом.

ПАТ «ДТЕК Дніпрообленерго» (до кінця червня 2012 року – ПАТ «ЕК «Дніпрообленерго») – найбільша енергопостачальна компанія України, входить до складу ДТЕК (у середині квітня 2012 року DTEK Holdings Ltd придбав 50% акцій «Дніпрообленерго» за 660,100 млн грн).