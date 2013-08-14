На українських дорогах побільшало смертельних ДТП (відео)

Українські даішники щодня ловлять 37 п'яних кермувальників і скаржаться, що зупиняти більше не дозволяє технічне оснащення, відсутність автоматичної фіксації порушень і брак інспекторів.

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2011 року їх скоротили на третину, а зарплати не підняли. "70% відсотків підрозділів районної ланки перебувають у складі 3-4 працівників. Як ви розумієте, забезпечити безпеку таким особовим складом і з такими технічними можливостями нереально", - каже керівник центру безпеки руху ДАІ Сергій Будник, повідомляє ТСН .

Автоінструктор Ігор Герасименко поділився своєю теорією смертності на дорогах. Він каже, що машин стає більше, їздять вони швидше, в той час як водії сліпо покладаються на можливості авто і самі не навчаються. Від такої самовпевненості – і нерозраховані обгони, і спроби проскочити, і пізнє гальмування.

"Є таке правило: тонуть ті, хто впевнений у собі. Запитайте у водіїв: ви впевнено себе за кермом відчуваєте? - Так. - Ви добре їздите? - Так. І критерій: "Я не був в аварії вже десять років". Я на це кажу наступне: це не завжди була ваша заслуга", - зауважив інструктор.

Після впровадження величезних штрафів крива смертності в Україні рвучко пішла донизу, але сьогодні знову зростає. Виною всьому інфляція, адже за нинішнім курсом штрафи вже не такі й великі, кажуть в інспекції.

Даішники радять єдиний на сьогодні спосіб вижити на дорозі: правило "Трьох "Д" - дай дурню дорогу". Нагадаємо, в один день у двох містах України сталися схожі "п'яні" аварії. Так, у Луганську водій збив школярку, а розлючені люди ледь не лінчували п'яного чоловіка, який виявився директором місцевого нічного клубу. Такий самий резонанс викликала аварія у Львові, де п'яний водій збив двох дітей. 8-річний хлопчик, загинув у лікарні.