У ДТП на Донеччині постраждали четверо росіян
08:30, 13 серпня 2013Суспільство
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На Донеччині у ДТП постраждало четверо громадян Росії.
ДТП сталося поблизу Ясинуватої
Вчора о 22.15 поблизу Ясинуватої Донецької області на автошляху Київ – Луганськ - Ізварине сталося зіткнення вантажівки і двох легкових автомобілів.
Як повідомляє Державна служба з надзвичайних ситуацій, постраждало четверо громадян Росії. Їх з травмами різних ступенів важкості госпіталізовано до обласної лікарні.
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