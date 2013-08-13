У ДТП на Донеччині постраждали четверо росіян

Вчора о 22.15 поблизу Ясинуватої Донецької області на автошляху Київ – Луганськ - Ізварине сталося зіткнення вантажівки і двох легкових автомобілів.

Як повідомляє Державна служба з надзвичайних ситуацій, постраждало четверо громадян Росії. Їх з травмами різних ступенів важкості госпіталізовано до обласної лікарні.