Сьогодні святкують Маковія або Медовий Спас

Згідно з джерелами християнських богословів, це свято було встановлене у Візантії 1164 року на честь перемоги імператора Мануїла (1143-1180) над іновірцями. В день цієї перемоги перед битвою нібито чудесно заблищала - оновилась - ікона Божої Матері.

Також у цей день вшановують Хреста Господнього. У святкові богослужіння були введені обряди винесення хреста, ходіння з ним по вулицях та урочистого водосвяття. Вшановують також сім святих мучеників – братів Маккавеїв (Авім, Антонін, Гурій, Єлеазар, Євсевон, Алім й Маркелл), а також матір їхню Соломонію (чи Соломію) та їх учителя Єлеазар, які постраждали за відмову прийняти язичництво і в 166 році до н. е. прийняли мученицьку смерть. Традиційно 14 серпня у церквах святять воду, квіти і мак.

На тему: Православний світ святкує Трійцю

Воду, освячену на Маковія, у народі вважають цілющою і вона цінується не менше стрітенської - вважається надзвичайно корисною.

Крім того, з 14 серпня у вірян розпочинається Успенський піст, який передує одному з найбільших релігійних свят - Успінню Пресвятої Богородиці. Піст триває два тижні і як і Великий піст, забороняє вжиток м'ясних, молочних і рибних продуктів. Тільки 19 серпня в свято Преображення Господнього - один раз за весь піст - можна їсти рибу.