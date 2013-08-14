В Україні стрімко зростає кількість фітнес-центрів

З початку цього року станом на 12 серпня в Україні зареєстровано 173 фітнес-центри, що на 36,5% більше, ніж за аналогічний період минулого року.

Про це УНІАН повідомила прес-служба Державної реєстраційної служби України (Укрдержрєєстр).

Згідно з повідомленням, всього з початку року в Україні зареєстровано 1 273 суб'єкти господарювання, у яких основний вид діяльності пов'язаний зі спортом, що на 10% більше, ніж минулого року.

При цьому найчастіше у цій сфері реєструються суб'єкти господарювання, що здійснюють організацію різних видів відпочинку і розваг – 611 суб'єктів. Другий за популярністю вид діяльності – функціонування атракціонів і тематичних парків – 182 суб'єкти.

Як повідомляв УНІАН, за даними Укрдержрєєстру, в Україні станом на 1 серпня зареєстровано майже 28 тис. юридичних і 95,6 тис. фізичних осіб-підприємців.

Довідка УНІАН. Згідно з Указом Президента України «Про оптимізацію системи центральних органів виконавчої влади» від 9 грудня 2010 року в Україні створена Державна реєстраційна служба, на яку покладено повноваження з реєстрації юридичних і фізичних осіб-підприємців, реєстрації релігійних організацій, а також функції у сфері реалізації державної політики з питань реєстрації. Органи Державної реєстраційної служби щонеділі реєструють близько 4 тис. суб'єктів підприємництва.