У Полтаві перехожого вбили пострілом у спину

Про це УНІАН повідомили у відділі зв'язків із громадськістю облуправління міліції.

За їхніми даними, 13 серпня ввечері до Жовтневого райвідділу міліції Полтави надійшло повідомлення про те, що на вулиці Освітній у дворі виявлено тіло невідомого чоловіка з вогнепальним пораненням у області спини.

На місце події виїхали слідчо-оперативна група міліції, експерти й кінологічна служба.

Проводиться перевірка, особа чоловіка встановлюється.

Розслідування вбивства знаходиться на контролі обласного керівництва УМВС.

13 серпня міліціонерами відкрито кримінальне провадження за частиною 1 статті 115 Кримінального кодексу України (навмисне вбивство). Санкція цієї статті передбачає покарання у вигляді позбавлення свободи строком від 7 до 15 років.