Неодноразово судимий утік з ізолятора

Як повідомили УНІАН у Відділі зв'язків із громадськістю Головного управління МВС України в Донецькій області, 14 серпня в проміжку між 4.00 і 6.00 Фомін здійснив втечу з Мар‘їнського ІТТ.

Наразі Мар‘їнським РВ ГУМВС України в Донецькій області встановлюється місцезнаходження втікача.

Розшукуваний раніше судимий за скоєння злочинів, передбачених ч.3 ст.185 (крадіжка), ч. 1 ст. 309 (незаконне виробництво, виготовлення, придбання, зберігання, перевезення або пересилка наркотичних засобів, психотропних речовин або їх аналогів без мети збуту) і ст. 187 (розбій) КК України.

За інформацією правоохоронців, до цього в ІТТ виїхало керівництво обласного управління міліції, ГУ МВС у Донецькій області. На місці буде проведено перевірку, яким чином вдалося здійснити втечу ув'язненому з будівлі, в якій встановлені камери зовнішнього й внутрішнього спостереження.

Правоохоронці звернулися до жителів області, «всім, кому щось відомо про місцезнаходження розшукуваного» з проханням повідомити про це до міліції.