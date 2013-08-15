До військових вишів вступили близько тисячі охочих

Про це УНІАН повідомили в Управлінні преси та інформації Міністерства оборони України.

"У поточному році на навчання до ВВНЗ та ВНП ВНЗ зараховано близько 1 тис. осіб з числа цивільної молоді, військовослужбовців строкової військової служби, військової служби за контрактом та осіб офіцерського складу. Найбільш популярними серед молоді залишаються спеціальності льотного та морського фаху, високомобільних десантних військ та розвідки", – зауважив тимчасово виконуючий обов’язки директора Департаменту військової освіти та науки Володимир Мартинюк.

Загалом, за повідомленням прес-служби відомства, бажання навчатися у військових навчальних закладах виявили більш як 1,5 тис. випускників шкіл, з яких понад 160 - дівчата.

За словами Мартинюка, одним із основних джерел комплектування ВВНЗ залишаються військові ліцеї та ліцеї з посиленою військово-фізичною підготовкою.

За інформацією відомства, конкурс кандидатів на навчання, які прибули для складання вступних випробувань до ВВНЗ та ВНП ВНЗ, у середньому склав близько 2,2 осіб на одне місце.

"До числа осіб, яких зараховано цього року на навчання до військових вишів входить: більше 15% осіб з числа сільської молоді, 26 дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, 21 особа з числа випускників, нагороджених золотою (срібною) медаллю, більше 8,6% з числа військовослужбовці Збройних сил України, які проходять військову строкову службу та військову службу за контрактом", - йдеться у повідомленні.