У Києві оголосили про заходи на День прапора

Як повідомили УНІАН у прес-службі Київської міської держадміністрації, зокрема, запланована церемонія підняття Державного прапора України біля будівлі Київської міської ради.

Піднімуть жовто-сині стяги також у кожному районі міста і на всіх державних установах.

Передбачено провести цього дня урочисте вручення паспортів громадян України шістнадцятирічним киянам, які досягли значних успіхів у навчанні, спорті та мистецтві.

Крім того, після завершення офіційних урочистостей на Хрещатику розпочнеться загальноміський захід «Символи Батьківщини руками дитини». З 11:00 для юних киян та гостей міста працюватимуть творчі майстерні і відбудеться інтерактивна ігрова програма.

Також презентуватимуть виставку дитячих творчих робіт та фотовиставку «Синьо-жовта Україна». Всі охочі матимуть змогу долучитися до створення «живого» прапора України. Єдина вимога при цьому до одягу учасників дійства - жовта або синя футболка.