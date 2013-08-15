У Києві оголосили про заходи на День прапора
До Дня Державного Прапора України 23 серпня у Києві відбудуться урочистості.
Як повідомили УНІАН у прес-службі Київської міської держадміністрації, зокрема, запланована церемонія підняття Державного прапора України біля будівлі Київської міської ради.
Піднімуть жовто-сині стяги також у кожному районі міста і на всіх державних установах.
Передбачено провести цього дня урочисте вручення паспортів громадян України шістнадцятирічним киянам, які досягли значних успіхів у навчанні, спорті та мистецтві.
Крім того, після завершення офіційних урочистостей на Хрещатику розпочнеться загальноміський захід «Символи Батьківщини руками дитини». З 11:00 для юних киян та гостей міста працюватимуть творчі майстерні і відбудеться інтерактивна ігрова програма.
Також презентуватимуть виставку дитячих творчих робіт та фотовиставку «Синьо-жовта Україна». Всі охочі матимуть змогу долучитися до створення «живого» прапора України. Єдина вимога при цьому до одягу учасників дійства - жовта або синя футболка.