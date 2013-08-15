У східних областях, Криму та Приазов'ї очікуються дощі

Як повідомили УНІАН у гідрометцентрі, вітер буде переважно північно-східний, 5-10 м/с, у Криму та Приазов'ї окремі пориви 15-20 м/с.

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Температура вночі 10-15°, вдень 22-27°; в південній та східній частині вночі 16-21°, на узбережжі морів до 24°, вдень 28-33°, в Криму до 35°.

У Київській області завтра без опадів. Вітер північно-східний, 5-10 м/с. Температура вночі 10-15°, вдень 22-27°.

У столиці опади також не очікуються. Вітер північно-східний, 5-10 м/с. Температура вночі 12-14°, вдень 24-26°.

15 серпня температура води становила в Чорному морі 22-25°, в Азовському морі 25-28°; в Дніпрі біля Києва - 23°.