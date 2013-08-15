Україна цьогоріч хоче вийти на 2-ге місце у світі за експортом зерна

Зокрема, країна планує посісти на світовому ринку 3-тє місце за торгівлею кукурудзою, 4-те − ячменем, 6-те – пшеницею. Як повідомляє прес-служба Мінагрополітики, про це розповів Міністр аграрної політики та продовольства Микола Присяжнюк.

«У поточному маркетинговому році прогноз світової торгівлі зерном становить 286 мільйонів тонн. Значна частка належатиме й Україні, яка збереже лідерські позиції на міжнародному ринку зернових. Загалом, прогнозується, що ми увійдемо до провідної 5-ки світових експортерів зерна», − зазначив Микола Присяжнюк.

«Що ж до основних імпортерів зерна, то Східна Азія цьогоріч планує закупити 60 мільйонів тонн, Близький Схід – 40 мільйонів тонн, Північна Африка − 33 мільйона тонн. Ринки цих регіонів є дуже привабливими для нас, і ми будемо розвивати співпрацю з ними», − наголосив очільник відомства.

На сьогодні на зовнішні ринки з України вже поставлено 2,3 млн тонн зерна, з них 1,1 млн тонн – у серпні, що вдвічі більше, ніж у відповідному місяці минулого року. Крім того, найближчим часом буде відправлено на експорт зерно, що наразі завантажено на судна та знаходиться в портах, загальним обсягом близько 1,7 млн тонн.

Нагадаємо, уряд здійснює всі необхідні заходи для активізації постачання зерна на зовнішні ринки, загальний прогнозований обсяг виробництва якого становить понад 57 млн тонн, та експорту − понад 28 млн тонн. Для цього за дорученням уряду працює міжвідомча робоча група з питань логістичних витрат та підвищення ефективності експорту зерна.