Мінагропрод підвищив прогноз експорту зерна на 2 мільйони тонн

Як передає кореспондент УНІАН, про це під час брифінгу в Кабміні заявив міністр аграрної політики і продовольства України Микола Присяжнюк.

"Можливості експорту зерна протягом маркетингового року оцінюються в 28 млн. тонн, з яких експорт пшениці може становити 8,9 млн. тонн, кукурудза – більш як 16 млн. тонн", - сказав міністр.

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Як повідомляв УНІАН, Мінагпропрод прогнозує обсяги виробництва зерна на рівні 57,1 млн. тонн при потребі внутрішнього ринку орієнтовно 28,4 млн. тонн. Прогнозний обсяг збору кукурудзи оцінюється в 25,9 млн. тон

Раніше Мінагропрод планував зібрати в 2013 році 21 млн. тонн пшениці і 700 тис. тонн жита. При цьому валовий збір зерна прогнозувався на рівні 53-54 млн. тонн проти 46,2 млн. тонн у 2012 році.

Прогноз експорту зерна в 2013-1014 маркетинговому році (липень 2013 – червень 2014) планувався на рівні 26 млн. тонн.