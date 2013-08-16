Офіцер викрав 36 танкових приладів нічного бачення

До суду направлено обвинувальний акт щодо офіцера, який вкрав 36 танкових приладів нічного бачення загальною вартістю понад 1,3 млн грн.

Як повідомили УНІАН у прес-службі Генеральної прокуратури України, досудовим слідством встановлено, що командир роти однієї з військових частин Чернігівської області викрав 36 приладів нічного бачення ТВН-5 з танків Т-64БМ «Булат». Усі викрадені прилади вилучено. Обвинуваченому обрано запобіжний захід – домашній арешт.

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