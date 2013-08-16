Уряд продовжив ліцензії операторам лотерей
01:34, 16 серпня 2013Суспільство
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Кабінет міністрів України ухвалив рішення про збільшення терміну дії ліцензій на здійснення діяльності з випуску і проведення лотерей на один рік - з 12 до 13 років.
Відповідну постанову №528 від 1 серпня 2013 року розміщено на сайті уряду.
Як повідомляв УНІАН, згідно із законом України «Про державні лотереї в Україні», організатором державних лотерей є спеціально уповноважений центральний орган виконавчої влади з питань державного регулювання лотерейної діяльності в Україні, який проводить конкурс з відбору операторів лотерей.
Юридична особа – переможець конкурсу дістає статус оператора лотерей строком на 12 років з дати отримання свідоцтва оператора лотерей.
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