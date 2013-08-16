В Одесі почалася генеральна зачистка

Як передає кореспондент УНІАН, про це в ході засідання виконавчого комітету Одеської міської ради заявив перший заступник мера Одеси Микола Ільченко.

На сьогоднішньому засіданні виконком затвердив перелік об'єктів, які підлягають обов'язковому демонтажу, що складається зі 129 незаконних торгових павільйонів, кіосків, «будок», встановлених з різними порушеннями в різних районах міста. Список із ще 780 об'єктів - готується.

«Сьогодні до списку демонтажу внесено 129 незаконних торгових точок. На наступне засідання виконкому ми готуємо під знос 780 таких об'єктів. Таким чином, місто буде очищене від несанкціонованої торгівлі. Далі йтиме розробка можливої дислокації об'єктів торгівлі в історичній частині міста з узгодженням вказаних об'єктів в управлінні архітектури. У результаті ми б хотіли бачити в рази меншу кількість торгових об'єктів і абсолютно інший естетичний зовнішній вигляд, гідний нашого міста як туристичного центру», - заявив Ільченко.

Як пояснив начальник управління розвитку споживчого ринку і захисту прав споживачів міськради Олесь Янчук, на об'єкти, що потрапили до списку на демонтаж, раніше надходили численні скарги від одеситів і до них були претензії з боку райадміністрацій. Крім того, вулична торгівля «зачищатиметься у кварталі «Південний Б», що реконструюється, розташованому в Київському районі».

Як повідомляв УНІАН, 4 липня виконавчий комітет Одеської міської ради ухвалив рішення знести в місті 74 некапітальних пункти дрібнороздрібної торгівлі.