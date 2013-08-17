До вишів зараховано майже 100 тисяч абітурієнтів

Як передає кореспондент УНІАН, про це під час брифінгу повідомив перший заступник міністра освіти і науки України Євген Сулима.

"На сьогоднішній день зараховано 96 тисяч 57 осіб, з них 91 тисяча 400 – на бюджетні місця. Це перші підрахунки. Зараз іде процес відпрацювання заяв від вступників, які оформлюють контрактні договори. Тому до 25 серпня ми отримаємо остаточні цифри щодо вступників цього року", - сказав він.

Сулима також висловив думку, що цьогорічна вступна кампанія була організована професійно.

У свою чергу директор департаменту загальної середньої та дошкільної освіти МОН Олег Єресько проінформував, що станом на сьогоднішній день вже завершено розвезення підручників по регіонам України для учнів 5-х класів. Єресько також зазначив, що до нового навчального року школи готові на 99%.

Залишились окремі навчальні заклади, які мали певні приписи санітарної служби, пожежного нагляду, гірпромнагляду. Вони зараз усувають недоліки і всі запевнили, що до Дня Незалежності всі школи України, будуть готові, сказав Єресько.