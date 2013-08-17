До вишів зараховано майже 100 тисяч абітурієнтів
На сьогодні, за попередніми підрахунками, до вищих навчальних закладів України вже зараховано 96 тисяч 57 осіб.
Як передає кореспондент УНІАН, про це під час брифінгу повідомив перший заступник міністра освіти і науки України Євген Сулима.
"На сьогоднішній день зараховано 96 тисяч 57 осіб, з них 91 тисяча 400 – на бюджетні місця. Це перші підрахунки. Зараз іде процес відпрацювання заяв від вступників, які оформлюють контрактні договори. Тому до 25 серпня ми отримаємо остаточні цифри щодо вступників цього року", - сказав він.
Сулима також висловив думку, що цьогорічна вступна кампанія була організована професійно.
У свою чергу директор департаменту загальної середньої та дошкільної освіти МОН Олег Єресько проінформував, що станом на сьогоднішній день вже завершено розвезення підручників по регіонам України для учнів 5-х класів. Єресько також зазначив, що до нового навчального року школи готові на 99%.
Залишились окремі навчальні заклади, які мали певні приписи санітарної служби, пожежного нагляду, гірпромнагляду. Вони зараз усувають недоліки і всі запевнили, що до Дня Незалежності всі школи України, будуть готові, сказав Єресько.