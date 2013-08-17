У Києві стартував міжнародний чемпіонат з брейк-дансу

Як повідомили УНІАН у прес-службі КМДА, у змаганнях братимуть участь найсильніші танцівники з понад 20 країн. До уваги глядачів - виступи зіркових команд: Predatorz з Росії, Massive Monkees із США, TIP Crew з Південної Кореї і Dream Team France» із Франції.

Фінал чемпіонату відбудеться в суботу, 17 серпня, о 19.00 на Майдані Незалежності.

У галереї «Лавра» тривають індивідуальні відбіркові тури серед бі-боїв, бі-гьорлз, дітей і танцювальних команд. Також відбуваються змагання з паппінгу та графіті.

Сьогодні о 9.00 у галереї «Лавра» розпочнуться безкоштовні майстер-класи від Swift Rock, Focus і Hurricane.

Київ приймає Burn Battle School утретє.