470 фізосіб зареєструвалися як агентства нерухомості

Згідно з повідомленням, всього з початку 2013 року (станом на 12 серпня) в Україні зареєстровано 3974 суб'єкти ведення господарства, які вказують основним видом своєї діяльності проведення операцій з нерухомістю: 1427 юридичних і 2547 фізичних осіб-підприємців.

«Найпопулярнішим напрямком роботи серед даних суб'єктів підприємницької діяльності є надання в оренду і експлуатація власного або орендованого нерухомого майна. Таку діяльність декларують 1004 юридичні і 2004 фізичні особи-підприємці. Друге за популярністю – відкриття агентств нерухомості. Їх в Україні з початку року з'явилося 609 – 139 юридичних і 470 фізичних осіб-підприємців», - цитує прес-служба директора Департаменту державної реєстрації юридичних осіб і фізичних осіб-підприємців Укрдержреєстру Олександра Барбелюка.

За даними відомства, третє за популярністю місце обіймає управління нерухомим майном за винагороду або на основі контракту. За таким напрямком роботи діють 39 юридичних і 133 фізичних осіб-підприємців.

Як повідомлялося, з початку нинішнього року (станом на 12 серпня) в Україні зареєстровано понад 29 тис. юридичних і близько 100 тис. фізичних осіб-підприємців.

Довідка УНІАН. Згідно з Указом Президента України «Про оптимізацію системи центральних органів виконавчої влади» від 9 грудня 2010 року, в Україні створено Державну реєстраційну службу, на яку покладені повноваження з реєстрації юридичних і фізичних осіб-підприємців, реєстрації релігійних організацій, а також функції у сфері реалізації державної політики з питань реєстрації. Органи Державної реєстраційної служби щотижня реєструють близько 4 тис. суб'єктів підприємництва.