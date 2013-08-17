Від Майдану до Бессарабки - шкільний базар

Як повідомили УНІАН у прес-службі Київської міської державної адміністрації, мешканці столиці матимуть змогу придбати шкільну форму, взуття, портфелі, канцелярське приладдя та багато іншого.

Крім того, під час проведення планових районних ярмарків сільгосппродукції функціонуватимуть відокремлені місця торгівлі товарами для школярів.

До участі у ярмарках залучатимуть підприємства легкої промисловості та фізичних осіб-підприємців з усіх регіонів України. Оскільки учасникам ярмарки місця для торгівлі надаються безкоштовно, ціни на товари для школярів будуть нижчими, ніж у роздрібній торговельній мережі – зауважують у профільному департаменті.