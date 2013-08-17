Від Майдану до Бессарабки - шкільний базар
05:24, 17 серпня 2013Суспільство
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17 та 18 серпня на Хрещатику (непарна сторона, нижній тротуар від вул. Архітектора Городецького до Бессарабської площі) відбудеться загальноміський шкільний ярмарок, де буде представлено широкий асортимент товарів для учнів.
Як повідомили УНІАН у прес-службі Київської міської державної адміністрації, мешканці столиці матимуть змогу придбати шкільну форму, взуття, портфелі, канцелярське приладдя та багато іншого.
Крім того, під час проведення планових районних ярмарків сільгосппродукції функціонуватимуть відокремлені місця торгівлі товарами для школярів.
До участі у ярмарках залучатимуть підприємства легкої промисловості та фізичних осіб-підприємців з усіх регіонів України. Оскільки учасникам ярмарки місця для торгівлі надаються безкоштовно, ціни на товари для школярів будуть нижчими, ніж у роздрібній торговельній мережі – зауважують у профільному департаменті.
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