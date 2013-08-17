Експерти: українці живуть як 14 років тому

Як передає кореспондент УНІАН, про це повідомив заступник директора GFK Ukraine Гліб Вишлинський на круглому столі «Економіка незалежності. Досягнення і упущені шанси».

«У час президентства Віктора Януковича спочатку був пік очікування, потім - розчарування, а зараз, нарешті, обіцяна стабілізація. Але вона відбулася на низькому рівні, і фактично ця стабілізація залишилася на рівні 2000 року», - повідомив експерт, представляючи дослідження компанії.

Вишлинський зазначив, що таку стабілізацію не можна назвати позитивною, оскільки рівень споживчих настроїв в Україні залишився на тому самому рівні, що й 14 років тому, тоді як він мав би рости.

Також експерт повідомив, що нарівні з індексом споживчих настроїв вимірюється індекс схильності споживання, який на сьогодні в Україні також стабілізований, але теж на низькому рівні.

«Зараз ми бачимо, що фактично українці стали великими реалістами. Вони розуміють, що якщо у них немає довіри до влади.., то свої споживчі бажання потрібно стримувати», - сказав він.

При цьому дослідження показало, що на сьогодні індекс очікування безробіття в Україні зріс порівняно з минулими роками.

Директор економічних програм Центру Разумкова Василь Юрчишин у свою чергу зазначив, що Україна за всі роки незалежності в цілому не змогла реалізувати свій економічний потенціал, що позначається і на індексах споживчих настроїв.

«Звичайно, не можна сказати, що Україна всі ці роки не розвивалася і не розвивається. Щось у нас, звичайно, розвивається. Але відчуття того, що ми щось втрачаємо всупереч «зусиллям» тих чи інших владних структур, у мене, принаймні, залишається», - сказав Юрчишин.

Як повідомляв УНІАН, за інформацією Дежстату, оборот роздрібної торгівлі в Україні в січні-липні 2013 року порівняно з аналогічним періодом минулого року (у порівняльних цінах), зріс на 10,6% - до 476,583 млрд грн.

Довідка УНІАН. GFK Ukraine — найбільша компанія з маркетингових і соціальних досліджень в Україні, що входить до міжнародної дослідницької мережі GFK Group.

Дослідження споживчого настрою в Україні компанія GFK Ukraine проводить щомісяця з 2001 року. За даними компанії, воно проводиться за міжнародною методикою, яка використовується також у США і в країнах Європейського Союзу.