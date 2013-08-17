На Франківщині протестувальники перекрили дорогу в Карпати
Близько сотні мешканців районного центру Надвірна на одну годину зупинили рух на дорозі державного значення, що йде з Івано-Франківська в Карпати.
Так вони протестували проти поганих доріг у місті і «бездіяльності автодорожньої служби».
За словами депутата Надвірнянської міської ради Богдана Зеленчука, «це від безвиході», бо ще у квітні шляховики зняли верхній шар асфальту – 16 тисяч квадратних метрів, це 4 кілометри доріг, та згодом роботи припинили, і «тепер дороги стали майже польовими».
У липні під час зустрічі депутатів міської і районної ради з представниками облавтодору було обіцяно, що до Дня Незалежності капітальний ремонт дороги в Надвірній буде завершено. Але після укладення 60 метрів роботи знову припинили. Тоді громада відібрала у шляховиків асфальтоукладач, який наразі стоїть на території міської ради. Зібрано також півтисячі підписів городян.
Наступним кроком стала нинішня акція. Люди перекрили вулицю Соборну при в’їзді у місто, постійно перетинаючи дорогу пішохідним переходом. Попередньо про акцію інформували владу і шляховиків.
Протягом години ніхто з дорожників не приїхав до протестувальників, а заступник голови Надвірнянської райдержадміністрації Степан Іроденко передав обіцянку керівництва облавтодору: «після Снятина техніка буде переїжджати до Надвірної».
Зараз завершується ремонт дороги у Заболотові Снятинського району, мешканці якого місяць тому теж вдалися до такої протестної акції, на кілька годин перекривши трасу.
Акція в Надвірній є попереджувальною, якщо ж ситуація з дорогами не зміниться, обіцяють безстрокове перекриття траси, передає Радіо Свобода.