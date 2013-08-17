За 2 роки підтримка незалежності України зросла в півтора рази

Про такі погляди українців свідчать дані соцопитування, яке провели Український інститут соціальних досліджень ім. О.Яременка разом з Центром "Соціальний моніторинг", повідомляє ZN.UA.

За даними опитування, якби референдум про незалежність України проводився в 2013 році, за неї проголосував був 61% громадян.

Як зазначила в інтерв'ю ZN.UA голова правління Українського інституту соціальних досліджень Ольга Балакірєва, в 2001 році за незалежність проголосували б 56% населення, а проти — 28%. Решта респондентів вагалися з відповіддю.

У 2011 році, коли відзначали 20-річчя незалежності, тих, хто голосував би проти незалежності, виявилося як і раніше 28%, а тих, хто проголосував би за незалежність, — значно менше, ніж у 2001 році, навіть менше половини опитаних — 47%, і дуже багато було тих, хто не визначився.

У 2013 році, напередодні чергової річниці незалежності, за неї проголосував би 61% населення — це значно більше, ніж у 2001 році, і майже в 1,5 разу більше, ніж два роки тому.

"Характерно, що опитування проводилося серед громадян віком від 18 років, і для частини молодих людей альтернативи незалежності немає, оскільки вони народилися вже в незалежній країні, тому для них це запитання звучить як не до кінця зрозуміле", — зазначила Балакірєва.

Не підтримує незалежність 21% опитаних. Близько що 18% вагаються або взагалі не голосували б на такому референдумі — це пасивна частина соціуму, яка вважає, що в країні і без них вирішається всі питання, наголосила голова правління Українського інституту соціальних досліджень.

Чим вищий рівень освіти, тим вища у людей готовність підтримати незалежність України. Серед тих, хто має не тільки вищу освіту, а й науковий ступінь, показник такої підтримки — 86%. Що стосується матеріального становища людей, залежність тут — так само однозначна, як і за рівнем освіти: чим вище у людей матеріальне становище, тим більшою мірою вони підтримують незалежність.

"Висновок очевидний: чим комфортніше живеться людям у країні, тим більшою мірою вони готові підтримати країну як таку, а також формування держави. І цей висновок підтверджується нашим аналізом: ми ставили людям запитання, наскільки вони зацікавлені будувати долю з Україною, жити в цій країні, розвивати її — або вони все-таки хотіли б переїхати в іншу. У людей, які відповіли, що хотіли б виїхати з країни, рівень підтримки незалежності України дещо нижчий, хоч і становить 51%. Серед тих, хто стверджує, що не виїжджав би з країни, на підтримку її незалежності виступили 64%", — констатувала Балакірєва.

Дослідження проводили Український інститут соціальних досліджень ім. О.Яременка разом з Центром "Соціальний моніторинг". Загалом було опитано 2008 респондентів, що проживають у всіх областях України, включаючи м. Київ і АР Крим, за стохастичною вибіркою, репрезентативною для населення України віці від 18 років.