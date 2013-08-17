В Україні завтра - тепло і сухо

Як повідомили УНІАН у гідрометцентрі, 18 серпня буде без опадів, лише на крайньому сході країни, в Криму і Приазов'ї місцями невеликий короткочасний дощ, гроза. Вітер північно-східний (у західній частині південно-східний), 5-10 м/с.

Температура вночі 11-16°, вдень 25-30°; у південній частині вночі 16-21°, на узбережжі морів до 25°, вдень 30-35°.

У Київській області завтра невелика хмарність. Без опадів. Вітер північно-східний, 5-10 м/с. Температура вночі 11-16°, вдень 25-30°.

У столиці без опадів. Вітер північно-східний, 5-10 м/с. Температура вночі 14-16°, вдень 26-28°.

17 серпня температура води становила в Чорному та Азовському морях 23-27°; в Дніпрі біля Києва - 22°.