В Україні завтра - тепло і сухо
13:40, 17 серпня 2013Суспільство
467 0
В Україні завтра збережеться суха й тепла погода.
В Україні завтра буде суха й тепла погода
Як повідомили УНІАН у гідрометцентрі, 18 серпня буде без опадів, лише на крайньому сході країни, в Криму і Приазов'ї місцями невеликий короткочасний дощ, гроза. Вітер північно-східний (у західній частині південно-східний), 5-10 м/с.
Температура вночі 11-16°, вдень 25-30°; у південній частині вночі 16-21°, на узбережжі морів до 25°, вдень 30-35°.
У Київській області завтра невелика хмарність. Без опадів. Вітер північно-східний, 5-10 м/с. Температура вночі 11-16°, вдень 25-30°.
У столиці без опадів. Вітер північно-східний, 5-10 м/с. Температура вночі 14-16°, вдень 26-28°.
17 серпня температура води становила в Чорному та Азовському морях 23-27°; в Дніпрі біля Києва - 22°.
Якщо ви знайшли помилку, видiлiть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter