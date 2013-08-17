Чоловік організував конопляну плантацію з крапельним зрошенням у городі між соняхів

В одному з сіл Гуляйпільського району Запорізької області, на території приватного домоволодіння виявлено наркоплантацію із понад 2,4 тисяч кущів конопель.

Як повідомили УНІАН у Відділі зв’язків з громадськістю ГУ МВС України в Запорізькій області, 54-річний господар приховав посіви конопель у насаджених навколо соняшниках.

Усі рослини ретельно оброблялися, а земельна ділянка була оснащена крапельним зрощенням.

Під час обшуку на горищі будинку міліціонери знайшли та вилучили близько 3 кг висушеного наркотичного засобу того ж виду. Також правоохоронці виявили кімнату із необхідним обладнанням, яка використовувалась для вирощування розсади.

Вилучене направлено на дослідження до експертно-криміналістичного центру при ГУ МВС.

Відомості про подію внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 310 (посів або вирощування снотворного маку чи конопель) Кримінального кодексу України.