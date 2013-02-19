«Укрспецекспорт» підписав контракт з Пакистаном

"Контракт розрахований на 4 роки і виконуватиметься на потужностях ДП «Завод імені Малишева». Його вартість перевищує 50 млн. дол. США", - цитує прес-служба слова в.о. заступника генерального директора компанії Вадима Кожевникова, які він озвучив під час Міжнародної виставки IDEX-2013, яка проходить в Абу-Дабі (ОАЕ).

За його словами, силові установки харківського виробництва традиційно використовуються в країнах, де виготовляють сучасні бойові танки. Нині системні поставки здійснюються з України до Китаю і Пакистану.

"До Пакистану раніше вже відправлено більш як 300 одиниць таких агрегатів для танка «Аль Халід»", - зазначив В.Кожевников.

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Він також висловив сподівання на укладення нових угод, оскільки «Укрспецекспорт» проводить переговори з рядом країн Близького Сходу.

Він зазначає, що українські виробники танкових двигунів здатні зайняти нішу на міжнародному ринку, враховуючи високі науково-виробничі потужності країни, недоступні для багатьох конкурентів.

«Свідченням цього є розробка українського танкового двигуна нового покоління 6ТД-3, представленого на об'єднаному стенді ДК «Укроборонпром» у рамках IDEX-2013. Його потужність на 300 кінських сил перевищує попередній і становить 1500 сил" - повідомили в прес-службі.

В.Кожевников вважає, що Україна здатна на рівних конкурувати з провідними світовими виробниками танкових двигунів.

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Як повідомляв УНІАН, восени 2012 року після Міжнародної військової виставки «IDEAS Pakistan 2012», де була представлена українська військова техніка, пакистанські військові виявили цікавість до новітніх українських танків «Оплот», серійний випуск яких здійснюється на державному підприємстві «Завод ім. Малишева» в Харкові.

Довідка УНІАН. Наприкінці 2009 року Україна та Ірак підписали контракт на поставку 420 машин БТР-4 на загальну суму 457,5 млн. дол. Основний виконавець контракту – Харківське конструкторське бюро імені Морозова (ХКБМ), співвиконавець – Державне підприємство «Завод імені Малишева» (м. Харків). Колісні БТР-4 розроблені конструкторами ХКБМ. Першу партію БТР-4 для Іраку виготовлено на виробничій базі КБ імені Морозова і в кількості 26 одиниць відправлено замовникові у квітні 2011 року, а другу в кількості 62 машини – у 2012 році.