Прокуратура розслідує смерть ув'язненого

Як повідомили УНІАН у прес-службі прокуратури Миколаївської області, ув'язнений, перебуваючи у каналізаційному колодязі без засобів індивідуального захисту, знепритомнів. Це сталося 15 серпня, а 18 серпня ув'язнений помер.

За рекомендацією лікаря установи засудженого 15 серпня терміново етапували до Казанківської райлікарні для надання необхідної медичної допомоги.

17 серпня засудженого етапували до центральної районної лікарні міста Новий Буг, того самого дня його було етаповано до Центру анестезіології та інтенсивної терапії обласної лікарні. Наступного дня лікарі Центру анестезіології та інтенсивної терапії обласної лікарні констатували факт смерті засудженого. У зв'язку зі смертю засудженого прокуратура Казанківського району кримінальне провадження перекваліфіковувала на ч.2 ст. 367 (службова недбалість) Кримінального кодексу України, повідомив начальник відділу прокуратури Миколаївської області Руслан Данилюк.