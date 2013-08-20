ДАІ просить водіїв 1 вересня їздити з увімкненеми фарами

Як передає кореспондент УНІАН, про це сказав на брифінгу в Києві заступник начальника департаменту ДАІ України Володимир Резніков.

За його словами, напередодні і на початку нового навчального року Державтоінспекція проводить загальнодержавні профілактичні заходи "Увага" Діти - на дорозі!". Такі заходи проводяться з 20 серпня по 20 вересня для того, щоб не допустити ДТП за участю дітей, а також навчити дітей правилам поведінки на дорозі.

Резніков розповів, що співробітники Державтоінспекції 1 вересня в школах проведуть традиційно уроки з тематики безпечного руху, а також традиційно патрульні екіпажі ДАІ чергуватимуть 1 вересня біля навчальних закладів. І особливу увагу цього дня буде приділено недопущенню будь-яких ДТП за участю дітей.

"Звертаюся до водіїв: я хотів би попросити їх бути максимально уважними і обережними, знизити швидкість, коли проїздитимуть біля шкіл. Також прошу водіїв, як виняток, давайте цього дня будемо їздити з включеними фарами", - сказав Резніков, звертаючись до водіїв. Додавши при цьому: "ми повинні не допустити ДТП за участю дітей".

Крім того, за словами заступника начальника ДАІ, Державтоінспекція проводить обстеження біля кожного навчального закладу на предмет наявності дорожніх знаків, розмітки, а також належного стану дорожнього покриття.

Крім того, Державтоінспекція звертається до батьків з проханням нагадати дітям про необхідність дотримання правил дорожнього руху і безпеки на дорогах.

Згідно з даними ДАІ МВС України, за 7 місяців цього року на дорогах України було здійснено 2102 ДТП за участю дітей, в яких загинула 141 дитина і травмовано 2276 неповнолітніх.

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Кількість ДТП, які сталися з вини неповнолітніх, зареєстровано на 8,9% менше порівняно з аналогічним періодом минулого року, а кількість загиблих у цих ДТП дітей зменшилася на 21,4%.

Найчастіше діти стають учасниками ДТП як пішоходи - 42%, пасажири - 41%, велосипедисти - 7%, а найтиповіше порушення правил дорожнього руху, яке допускають діти, - це несподіваний вихід на проїжджу частину дороги перед автомобілем.