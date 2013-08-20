Україна у липні посіла 9-е місце у світовому рейтингу виробників сталі

Про це сказано у повідомленні Світової асоціації виробників сталі (World Steel Association, WSA).

За підсумками семи місяців Україна посіла у цьому рейтингу десятий рядок з показником 19,532 млн тонн. Порівняно з аналогічним періодом 2012 року виробництво сталі в країні скоротилося на 1,1%.

Згідно з повідомленням, за підсумками липня лідерство в рейтингу світових виробників сталі зберіг Китай з показником 65,470 млн тонн (зростання на 6,2% до липня 2012 року).

На тему: Мексика ініціює антидемпінгове розслідування щодо сталевого листа з України

Далі лідерів розміщено у такому порядку: Японія (9,297 млн тонн +0,5%), США (7,567 млн тонн +3,3%), Індія (6,660 млн тонн +4,3%), Росія (5,748 млн тонн -2,4%), Південна Корея (5,553 млн тонн -5,8%), Німеччина (3,397 млн тонн -5,4%), Бразилія (2,950 млн тонн -1,4%) і Туреччина (2,822 млн тонн -10,1%).

У цілому минулого місяця порівняно з липнем минулого року 64 країни, які входить до рейтингу WSA, збільшили виробництво сталі на 2,7% - до 132,325 млн тонн.

У звіті асоціації за сім місяців 2013 року позиції лідера також утримує Китай – 455,800 млн тонн (зростання порівняно з аналогічним періодом 2012 року на 7,1%). Далі йдуть: Японія (64,007 млн тонн +1,1%), США (50,670 млн тонн -5,3%), Індія (46,286 млн тонн +2,7%), Росія (40,432 млн тонн -2,9%), Південна Корея (38,611 млн тонн -5,3%), Німеччина (24,969 млн тонн -2,1%), Туреччина (20,229 млн тонн -4%), Бразилія (19,924 млн тонн -2,1%).

У січні-липні 2013 року порівняно з аналогічним періодом 2012 року 64 країни збільшили виробництво сталі у цілому на 2% - до 921,6 млн тонн.

Довідка УНІАН. Продукція металургійної галузі, в якій працюють кілька десятків підприємств, займає важливу частину в експорті України і формує для країни значну частку валютної виручки.

В Україні за підсумками семи місяців 2013 року виробництво сталі без напівфабрикатів, одержаних безперервним литтям, скоротилося на 5% порівняно з аналогічним періодом 2012 року - до 9,523 млн тонн. Також у січні-липні 2013 року було вироблено 10,179 млн тонн сталевих напівфабрикатів, одержаних безперервним литтям, що на 2,8% більше показника за аналогічний період 2012 року.