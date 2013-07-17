Мексика ініціює антидемпінгове розслідування щодо сталевого листа з України

Про це повідомляється на сайті Всесвітньої асоціації виробників сталі (World Steel Association, WSA).

У повідомленні говориться, що антидемпінгове розслідування проводитиметься щодо імпорту Мексикою товстого сталевого листа завширшки більш як 600 мм і завтовшки 4,75-10 мм і охоплюватиме період з січня по грудень 2012 року.

Підставою для проведення антидемпінгового розслідування стала скарга однієї з мексиканських сталеливарних компаній.

За даними мексиканського уряду, за 2012 рік імпорт українського і російського товстого листа в цю країну зріс на 323% - до 80 тис. тонн, що викликало стурбованість місцевих виробників, які порушили питання про економічний збиток.

Довідка УНІАН. Україна в 2012 році посіла 7-е місце у світовому рейтингу найбільших експортерів сталі, реалізувавши на зовнішніх ринках 24,1 млн. тонн металопродукції.