Мексика ініціює антидемпінгове розслідування щодо сталевого листа з України
Міністерство економіки Мексики ініціює розгляд щодо імпорту до цієї центральноамериканської країни товстого листа українського, а також російського виробництва.
Про це повідомляється на сайті Всесвітньої асоціації виробників сталі (World Steel Association, WSA).
У повідомленні говориться, що антидемпінгове розслідування проводитиметься щодо імпорту Мексикою товстого сталевого листа завширшки більш як 600 мм і завтовшки 4,75-10 мм і охоплюватиме період з січня по грудень 2012 року.
Підставою для проведення антидемпінгового розслідування стала скарга однієї з мексиканських сталеливарних компаній.
За даними мексиканського уряду, за 2012 рік імпорт українського і російського товстого листа в цю країну зріс на 323% - до 80 тис. тонн, що викликало стурбованість місцевих виробників, які порушили питання про економічний збиток.
Довідка УНІАН. Україна в 2012 році посіла 7-е місце у світовому рейтингу найбільших експортерів сталі, реалізувавши на зовнішніх ринках 24,1 млн. тонн металопродукції.