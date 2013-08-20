ЗМІ: У Києві стріляли у правозахисника Багірова (відео)

Інцидент стався увечері, коли Багіров вийшов зі свого офісу в самому центрі Києва. Лікарі швидкої допомоги, які приїхали на виклик, із ноги правозахисника дістали гумову кулю, що застрягла на глибині трьох сантиметрів. Стан Багірова наразі задовільний, повідомляє ТСН.ua.

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У міліції про постріл дізналися від лікарів.Потерпілий із заявою про напад до правоохоронних органів не звертався, бо не хотів розголосу. Міліція інцидент не коментує, а кримінальне провадження було відкрито за фактом хуліганства. У самого Багірова немає однозначної версії пострілу у нього.

"Я поки не можу сказати, це пов'язано з моєю професійною діяльністю, або це хуліганство. Поки стверджувати, що це пов'язано з моєю роботою, я не хочу, тому що будь-яких загроз рік-два як мінімум я не отримував. Раніше були випадки", - повідомив Багіров.