Fitch підтвердив найвищий рейтинг Нідерландів

"Збереження негативного прогнозу відображає погіршення динаміки показників держборгу, хоча вони поки знаходяться в рамках категорії" ААА ", а також тривалу економічну рецесію, пов'язану з високим рівнем заборгованості домогосподарств і падінням цін на житло", - повідомляється в прес-релізі агентства, який цитує РІА Новости.

У той же час Fitch оцінює показники кредитоспроможності як сильні, звертаючи увагу на профіцит платіжного балансу, фінансову гнучкість і конкурентоспроможність економіки. "Ми вважаємо, що фінансові ризики дуже невеликі з урахуванням середнього терміну погашення держоблігацій в сім років, низької вартості запозичень і статусу одного з ключових емітентів в єврозоні", - говорять аналітики агентства.

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Показник держборгу Fitch припускає на рівні пікових 80% ВВП в 2018 році, при цьому до 2020 року він скоротиться лише до 78%. Раніше піковий показник передбачався на рівні 77% в 2016 році. Агентство відзначає також невизначеність щодо бюджетних планів уряду на 2014-2015 роки, що негативно впливає на настрої бізнесу і споживачів.

У майбутньому істотне погіршення прогнозів щодо держборгу та інших економічних показників може призвести до зниження рейтингу Нідерландів. Навпаки, ознаки стабілізації на ринку житла і зростання економічних темпів дозволять поліпшити прогноз до стабільного.