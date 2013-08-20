Суд ухвалив закрити дельфінарій у Києві

Про це на своїй сторінці у Facebook написав координатор громадянської кампанії «Форум порятунку Києва» Віталій Черняховський, повідомляє Радіо Свобода.

За його словами, позов задоволено повністю. Позивач просив «зобов’язати ТОВ «Нерум» знести самочинно збудоване нежитлове приміщення, яке експлуатується як дельфінарій «Немо» на проспекті Глушкова, 9 у Голосіївському районі Києва, і привести земельну ділянку до первісного стану».

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Знести об’єкт мають протягом 30 днів з моменту набуття чинності рішення суду. Якщо апеляційна інстанція не скасує нинішнє рішення, ймовірно, дельфінів відправлять у севастопольський дельфінарій.

Як відомо, зараз в закладі перебувають чотири дельфіни-афаліни, морський лев і морський котик. Судові тяжби навколо дельфінарію тривають від 2012 року. Спочатку екологи подали позов до Київського Окружного адмінсуду на столичну прокуратуру за те, що вона не реагує на порушення в дельфінарії.

Прокуратура подала позов до Одеського Окружний адмінсуду, вимагаючи закрити «Немо». Також Державна архітектурно-будівельна інспекція України подала позов про знесення дельфінарію до Господарського суду столиці.