Вбивця хворої на ДЦП дитини отримав довічний термін

У Донецькій області міський суд Краматорська засудив вбивцю 8-річного хлопчика, хворого на ДЦП, до довічного ув‘язнення.

Як повідомили УНІАН у прес-службі міськвідділу міліції Краматорська, трагедія сталася в лютому в міському селищі Ясногірка. В той час, коли мати і бабуся 8-річного хлопчика були у від'їзді, вітчим побив пасинка до смерті на очах у молодшої дочки і втік.

Незабаром міліція встановила місцезнаходження вітчима і затримала його. Він визнав себе винним і розкаявся в скоєному, а на одному з судових засідань змінив свої свідчення і пояснив, що пасинка не бив, а просто грався з ним і підкидав, тому «травми дитина одержала, коли впала на підлогу і ударилася головою».

Судово-медична експертиза спростувала ці свідчення і встановила, що на тілі дитини було більш як 17 слідів від ударів.

Суд вирішив, що вітчим бив хлопчика свідомо і не був у стані афекту. На момент скоєння злочину підсудний був п'яний, а це суд відніс до обтяжливих обставин, як і те, що у нього є непогашена судимість.

Державне обвинувачення попросило для підсудного вищу міру покарання. Суд погодився з доказами прокурора і доказами вини, зібраними в ході досудового слідства, і призначив йому покарання у вигляді довічного позбавлення волі.

Засуджений своєї вини в умисному вбивстві пасинка так і не визнав, продовжуючи стверджувати, що не завдавав хлопчикові тяжких тілесних ушкоджень.