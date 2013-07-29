ЗМІ: Ірина Крашкова побажала своїм ґвалтівникам довічних термінів

09:04, 29 липня 2013
Суспільство
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Жертва резонансного Врадіївського злочину Ірина Крашкова хоче, аби її ґвалтівники отримали довічні терміни.

Ірина Крашкова

Про це вона повідомила в інтерв'ю газеті Вести.

"Зараз моє головне завдання - встигнути поправитися до суду і довести цю справу до кінця, щоб ці - не знаю, як їх назвати - відповіли за скоєне", - сказала Крашкова, відповідаючи на питання про свої подальші плани.

"Я хочу, щоб вони отримали у вигляді покарання довічні терміни позбавлення волі", - заявила жінка.

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Крім того, вона розповіла, що ніколи не була близько знайома з фігурантами справи.

"Ні з одним, ні з другим ми ніколи не спілкувалися. З Поліщуком я тільки віталася. І все", - сказала Крашкова.

Також вона зазначила небезпідставність інших справ, порушених проти її ґвалтівників - зокрема, про тортури в міліції і зґвалтування та вбивство 15-річної дівчинки. Так, за її словами, коли вона потрапила до лікарні, батьки загиблої приїхали і сказали, що травми, від яких вона померла, були такі само, як у Крашкової.

"Якщо люди говорять, значить, напевно, так і було. У нас село маленьке - всі один одного знають", - зазначила Ірина.

Нагадаємо, 27 червня 29-річну Ірину Крашкову жорстоко зґвалтували і побили троє мешканців селища Врадіївка.

Своїми ґвалтівниками вона назвала двох офіцерів міліції Врадіївського райвідділу - лейтенанта Дмитра Поліщука і капітана міліції Євгена Дрижака, а також таксиста Сергія Рябіненка. Рябіненко та Поліщук були затримані відразу. Дрижак був затриманий після масових протестів жителів Врадіївки, які розгромили Врадіївський райвідділ міліції.

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