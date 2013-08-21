В Одесі трамвай зійшов з рейок і врізався в опору

В Одесі сьогодні, 21 серпня, трамвай зійшов з рейок і врізався в опору, госпіталізовано пасажирку.

Про це УНІАН повідомили у відділі у зв'язках з громадськістю Головного управління МВС в Одеській області.

Згідно з повідомленням, о 08.30 у Суворовському районі, неподалік від зупинки «Лузанівка» (відомий пляж) сталася дорожньо-транспортна подія за участю трамвая 7-го маршруту.

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Зокрема, під час руху вагон зійшов з рейок і врізався в залізобетонну опору. В результаті ДТП тілесні ушкодження дістала 65-річна пасажирка. Її з діагнозом удар грудної клітки доставили в лікарню.

Причини ДТП буде з'ясовано в ході експертизи.

Як повідомляв УНІАН, в Одесі 9 березня в Київському районі загорівся трамвай, який стояв на зупинці, 6 липня в Суворовському районі Одеси загорівся трамвай з пасажирами, 15 липня загорівся вагон, який їхав за працівниками транспортної служби.