В Одесі осквернили меморіальну дошку Качинському: домалювали ріжки (фото)
14:12, 17 серпня 2013Суспільство
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В Одесі невідомі розмалювали меморіальну дошку на честь президента Польщі Леха Качиньського.
Осквернили дошку Качинському / Фото: Рупор Одеси
Невідомі вандали розмалювали мармурову дошку Качиньському, що висить на стіні одного з будинків вулиці його імені (колишня вулиця Польська).
Про це повідомляє місцеве видання «Рупор».
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Нагадаємо, пам'ятну дошку встановили відразу після загибелі державного діяча, у квітні 2010-го. Тоді ж з ініціативи мера Гурвіца ім'я Качинського отримала частина Польської вулиці в Одесі.
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