В Одесі осквернили меморіальну дошку Качинському: домалювали ріжки (фото)

Невідомі вандали розмалювали мармурову дошку Качиньському, що висить на стіні одного з будинків вулиці його імені (колишня вулиця Польська).

Про це повідомляє місцеве видання «Рупор».

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Нагадаємо, пам'ятну дошку встановили відразу після загибелі державного діяча, у квітні 2010-го. Тоді ж з ініціативи мера Гурвіца ім'я Качинського отримала частина Польської вулиці в Одесі.